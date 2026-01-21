Scambio concretizzato: Fabbian alla Fiorentina e Sohm al Bologna, Romagnoli corteggiato in Qatar e Inter su Perisic e Dibu Martinez

Tempo di lettura 2 minuti

Operazioni concluse tra viola e rossoblu, mentre il difensore biancoceleste è richiesto dall’Al Sadd. I nerazzurri puntano al ritorno del croato e all’acquisto dell’argentino per la porta

Giovanni Fabbian passa dal Bologna alla Fiorentina e Simon Sohm fa il percorso inverso. Il centrocampista del 2003 lascia il Bologna per approdare alla squadra di Paolo Vanoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, per Sohm, classe 2001, c’è il diritto di riscatto per il Bologna.

Simon Sohm

La Lazio, dopo la goleada subita dal Como, potrebbe perdere un pezzo fondamentale del suo scacchiere: ossia Alessio Romagnoli. Il difensore biancoceleste è corteggiato dall’Al Sadd, tanto da aver ricevuto una super offerta da 6 milioni di euro l’anno fino al 2029. Si attende l’offerta ufficiale del club qatariota alla Lazio. Dopo un primo sondaggio da 5 milioni di euro, che la Lazio ha già rifiutato, c’è la sensazione che se l’Al Sadd arrivasse a 10 milioni, allora l’affare si potrà chiudere.

Alessio Romagnoli

Inter su Ivan Perisic ed Emiliano “Dibu” Martinez. I nerazzurri vorrebbero riportare a Milano l’ala croata, che ha già fatto le fortune interiste per diversi anni, dal 2015 al 2019 e dal 2020 al 2022. Perisic, oggi al Psv, andrebbe a dare una grossa mano a Cristian Chivu, visto l’infortunio di Dumfries. Il croato può giocare sia a destra che a sinistra. Per la porta, invece, l’ultimo nome è quello dell’argentino Martinez, oggi all’Aston Villa. Il “Dibu” , portiere classe 1992, potrebbe in estate prendere il posto di Yann Sommer, destinato a lasciare l’Inter.

Ivan Perisic

Sandro Caramazza

