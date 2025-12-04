Home News Immobile convocato, Allegri perde Fofana mentre Simeone proverà ad esserci contro il...

Immobile convocato, Allegri perde Fofana mentre Simeone proverà ad esserci contro il Milan

Davide Farina
L’attaccante ex Lazio torna dopo l’infortunio della prima di campionato, il francese resterà ai box per un problema all’adduttore e l’argentino ha recuperato dallo stop recente

Ciro Immobile torna tra i convocati per la gara di Coppa Italia contro il Parma. L’attaccante ex Lazio è fermo dalla prima di campionato per lo stiramento alla coscia subito contro la Roma. Difficile immaginarlo già titolare ma Italiano potrebbe regalargli un minutaggio nella seconda frazione.

Youssouf Fofana si è infortunato nella rifinitura in vista del match di Coppa Italia contro la Lazio. Il francese ha rimediato un problema all’adduttore e salterà sicuramente la partita di oggi e quella di lunedì contro il Torino. Questa sera potrebbe essere Jashari a sostituire Fofana nel centrocampo rossonero.

Youssouf Fofana

Giovanni Simeone ha recuperato dalla lesione alla coscia sinistra accusata lo scorso 13 novembre. L’argentino è tornato ad allenarsi oggi, svolgendo un lavoro differenziato, e punta a tornare tra i convocati per la sfida di lunedì al Milan. Le condizioni di Simeone verranno valutate nei prossimi giorni ma, in caso di forfait con i rossoneri, tornerà sicuramente per la partita contro la Cremonese.

Giovanni Simeone

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina

