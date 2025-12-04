Immobile convocato, Allegri perde Fofana mentre Simeone proverà ad esserci contro il Milan

Tempo di lettura 1 minuto

L’attaccante ex Lazio torna dopo l’infortunio della prima di campionato, il francese resterà ai box per un problema all’adduttore e l’argentino ha recuperato dallo stop recente

Ciro Immobile torna tra i convocati per la gara di Coppa Italia contro il Parma. L’attaccante ex Lazio è fermo dalla prima di campionato per lo stiramento alla coscia subito contro la Roma. Difficile immaginarlo già titolare ma Italiano potrebbe regalargli un minutaggio nella seconda frazione.

Youssouf Fofana si è infortunato nella rifinitura in vista del match di Coppa Italia contro la Lazio. Il francese ha rimediato un problema all’adduttore e salterà sicuramente la partita di oggi e quella di lunedì contro il Torino. Questa sera potrebbe essere Jashari a sostituire Fofana nel centrocampo rossonero.

Giovanni Simeone ha recuperato dalla lesione alla coscia sinistra accusata lo scorso 13 novembre. L’argentino è tornato ad allenarsi oggi, svolgendo un lavoro differenziato, e punta a tornare tra i convocati per la sfida di lunedì al Milan. Le condizioni di Simeone verranno valutate nei prossimi giorni ma, in caso di forfait con i rossoneri, tornerà sicuramente per la partita contro la Cremonese.

