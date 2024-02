Il Chelsea cade all’ultimo respiro: la Coppa di Lega è del Liverpool

Tempo di lettura 1 minuto

Un gol di van Dijk a un passo dai calci di rigore regala a Klopp la Carabao Cup nella sua ultima annata sulla panchina dei reds

Assegnata la Coppa di Lega, o Carabao Cup, in Inghilterra. Ieri pomeriggio a Wembley si sono sfidate per l’atto finale Chelsea e Liverpool. Il match, nonostante zero gol segnati nei novanta minuti, è stato divertente, con diverse occasioni da una parte e dall’altra con i portieri protagonisti. Due gol annullati a testa, uno a Sterling e uno a van Dijk, entrambi per fuorigioco. Reti inviolate al 90’ si va ai supplementari. Il canovaccio non cambia. Quando tutti erano pronti a soffrire con la lotteria dei rigori la svolta. Al minuto 118 la capocciata di van Dijk su cross di Tsimikas buca Petrovic facendo esplodere il tifo dei reds e assegnando il trofeo al Liverpool. Grande gioia per Jurgen Klopp che non voleva lasciare il club senza almeno un trofeo. Quella alzata al cielo dal tecnico e dal capitano olandese è la decima coppa di lega per il Liverpool, rimanendo la squadra che ne ha vinte di più. La chiusura vedrà i vincitori cantare You’ll never walk alone davanti alla propria curva. Cocente delusione per Pochettino e i suoi. In questa stagione non ne va proprio bene una ai blues.

Glauco Dusso