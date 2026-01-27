Il Borussia Dortmund è tornato ai suoi livelli

Tempo di lettura 2 minuti

I ragazzi di Kovac sono secondi in campionato con 42 punti, era dalla stagione 2018-19 che i gialloneri non disputavano una prima parte di Bundesliga così

Il Borussia Dortmund ha ritrovato il suo spirito. Era da qualche anno che i gialloneri faticavano in campionato ma quest’anno stanno mostrando una marcia in più. In questo articolo andremo ad analizzare la loro situazione e di come sono tornati al loro status.

Il principale responsabile della risalita del Dortmund è sicuramente Niko Kovac che, da gennaio 2025, siede sulla panchina dei tedeschi. Al suo arrivo i gialloneri si trovavano all’11esimo posto con una situazione tecnico-tattica complicata ma, nonostante ciò, riuscì a portare la squadra al quarto posto.

Quest’anno Kovac decide di dare fiducia e continuità ai ragazzi che, nei sei mesi precedenti, avevano dimostrato di poter alzare il livello delle prestazioni. Oggi, ad un anno dall’arrivo dell’allenatore croato, la squadra si trova al secondo posto in classifica dietro solo al Bayern Monaco che prima dell’ultima sconfitta con l’Augsburg non aveva ancora perso. Il Borussia si trova a -8 dalla vetta ma anche a +6 dall’Hoffenheim terzo, un risultato figlio di una sola sconfitta fin qui proprio contro i bavaresi e di tante partite positive.

Il lavoro di Kovac si può vedere anche statistiche alla mano: il Dortmund ha una fase difensiva molto solida. Seconda miglior difesa del campionato, anche qui dietro solo ai ragazzi di Kompany.

Chiudiamo il discorso parlando delle ambizioni nazionali che può avere il Borussia. Al momento viene difficile pensare ad una rimonta nei confronti del Bayern che appare molto favorito e intenzionato a dominare, nuovamente, la Bundeliga. I ragazzi di Kovac possono però ambire a confermare l’attuale posizionamento in modo da poter gettare le basi in vista del prossimo anno in cui magari potranno contendere il titolo ai bavaresi.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina