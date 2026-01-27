Lazio, ufficiale il cambio in porta. La Serie A con un altro pallone e Lichtsteiner è il nuovo allenatore del Basilea

Tempo di lettura 2 minuti

Maurizio Sarri ha un nuovo secondo estremo difensore, addio alla sfera arancione che ha creato tante polemiche. Intanto, l’ex Juventus diventa il tecnico degli svizzeri

Ufficiale il cambio in porta in casa Lazio: Mandas lascia la Capitale per andare a giocare in Premier League, al Bournemouth, mentre al suo posto arriva il promettente Edoardo Motta dalla Reggiana. Il portiere greco Mandas si trasferisce al club inglese in prestito fino al termine della stagione. Con la maglia dei biancocelesti ha giocato dal 2023 ad oggi 33 partite. Nonostante le buone qualità, non è mai riuscito a prendere il posto a Provedel. Dalla Reggiana arriva il 2005 Motta, protagonista in Serie B. La Lazio lo ha acquisto a titolo definitivo, facendogli firmare un contratto fino al 2030. Se ne parla un gran bene.

Cambia il pallone in Serie A. Addio al pallone arancione, che aveva creato non poche polemiche in materia di daltonismo, e dalla prossima giornata al via al pallone bianco. Il Puma Orbita Serie A Fifa Quality Pro, questo il suo nome ufficiale, utilizza una tecnologia all’avanguardia che consente alla sfera di mantenere una forma perfetta e di ridurre l’assorbimento d’acqua. Il design grafico del pallone trae ispirazione dalla serigrafia di Bruno Munari. Questo pallone verrà usato nella parte finale del campionato e della Coppa Italia oltre che per la Primavera.

Stephan Lichtsteiner, ex difensore di Juventus e Lazio in Serie A, è il nuovo allenatore del Basilea. L’ex terzino ha firmato un contratto fino al 2029 con il club svizzero. Il 42enne, che conosce già molto bene il club per il suo lavoro con il settore giovanile. Si tratta della prima importante panchina per Lichtsteiner. Il Basilea è quarto in campionato, a -10 dal Thun capolista, e al 27esimo posto in Europa League.

