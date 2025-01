Atalanta all’esame Sturm Graz: Lookman OK, Retegui dalla panchina

Tempo di lettura 1 minuto

La Dea affronta gli austriaci oggi in Champions League alle 18.45. Per quanto riguarda la formazione, il nigeriano ancora titolare. A gara in corso l’oriundo



L’Atalanta si prepara ad affrontare lo Sturm Graz al Gewiss Stadium di Bergamo, un match cruciale per la fase campionato della Champions League 2024/25. L’Atalanta, attualmente tredicesima in classifica, punta a sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria fondamentale. il tecnico Gian Piero Gasperini dovrebbe schierare un 3-4-1-2 con Carnesecchi tra i pali, supportato da una difesa a tre composta da Djimsiti, Hien e Kolasinac. A centrocampo, De Roon e Pasalic saranno i pilastri centrali, mentre Palestra e altri giocatori chiave cercheranno di creare occasioni per gli attaccanti. In avanti, Lookman con De Ketelaere. Lo Sturm Graz, dal canto suo, potrebbe optare per una formazione più difensiva, cercando di sfruttare le ripartenze per mettere in difficoltà i padroni di casa. Da attenzionare l’attaccante Boving, danese classe 2003, autore di quattro reti e sette assist tra tutte le competizioni.

Sandro Caramazza

