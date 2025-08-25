Serie A, analizziamo alcune nuove regole: il VAR spiegato al pubblico, gli 8 secondi per il portiere, recupero partite rinviate, il doppio tocco sui rigori

Tempo di lettura 2 minuti

La stagione appena iniziata porta con sé un ventaglio di novità sul regolamento per arbitri e calciatori

Stagione nuova, regole nuove. Ogni annata calcistica, con il suo inizio, porta con sé delle novità sia a livello organizzativo che a livello arbitrale. Quest’anno però le novità sono maggiori del solito e sotto certi aspetti comportano un vero e proprio cambio di paradigma. Vediamo allora quali sono queste nuove regole e che effetti potranno avere sul calcio giocato.

La più importante, almeno a livello simbolico, è quella del cosiddetto “VAR spiegato”. Da quest’anno infatti l’arbitro spiegherà dal vivo a tutto lo stadio il perché delle sue decisioni, almeno per quanto riguarda le situazioni di gioco per le quali è previsto l’utilizzo del VAR. Si tratta di una prassi mutuata dal rugby per garantire maggiore trasparenza nell’operato dei direttori di gara. Da saggiare ancora la reazione del pubblico, anche se già in questa prima giornata (in Como-Lazio) si è verificata una situazione del genere in occasione del gol annullato a Castellanos per fuorigioco.

Un’altra nuova regola, già testata con successo durante il Mondiale per Club, è quella degli 8 secondi per il portiere. Da quest’anno infatti i portieri dovranno sbarazzarsi del pallone entro 8 secondi, altrimenti alla squadra avversaria verrà assegnato un calcio d’angolo. Negli ultimi cinque secondi gli arbitri indicheranno il countdown visivamente alzando la mano. Un incentivo in più a riprendere velocemente il gioco evitando inutili e scorrette perdite di tempo.

Due ulteriori novità importanti riguardano anche le partite rinviate ed i rigori col doppio tocco. Da una parte, sia i match non iniziati che quelli interrotti verranno recuperati alla prima data disponibile, salvo cause di forza maggiore. Dall’altro lato, i rigori con doppio tocco durante la partita verranno ripetuti, se segnati, mentre comporteranno una punizione indiretta per gli avversari se sbagliati. I penalty nelle serie da cinque invece verranno considerati falliti (vedi il caso Julian Alvarez contro il Real Madrid nella scorsa Champions League).

Luca Missori

(Fonte immagine: Rompipallone.it)