Il Barcellona devasta il Real Madrid 5-2: la Supercoppa spagnola è sua!

In Arabia Saudita dominio assoluto dei blaugrana che conquistano il trofeo grazie a una prestazione maiuscola, squadra di Ancelotti annichilita così come successe in campionato pochi mesi fa

Cambia la tua vita con un Flick. Sembra questo il titolo delle sfide tra Barcellona e Real Madrid di quest’anno. Nel nuovo capitolo di Gedda, valevole per la finale di Supercoppa spagnola, il tecnico tedesco annienta ancora una volta i rivali storici. Dopo il 4-0 inferto in campionato, in Arabia Saudita il tabellino recita 5-2 per i catalani. Siamo alla terza finale consecutiva tra Barça e Real in questa formula a quattro della Supercoppa. Già il primo tempo aveva detto tutto. Illusorio vantaggio blancos con un gran gol di Mbappè. Il risveglio del Barcellona, però, non dà scampo. Un superbo Lamine Yamal, Lewandowski dal dischetto, Raphinha e Balde mettono sul piatto il poker che manda le squadre all’intervallo sul 4-1. Nella ripresa Raphinha cala subito la doppietta e la manita. Nonostante l’espulsione di Szczęsny e il seguente 2-5 di Rodrygo non accade più nulla. Marc-Andrè ter Stegen, infortunato, alza al cielo di Gedda la Supercoppa spagnola numero 15 per il Barcellona che stacca di due lunghezze il Real nell’albo d’oro.

Glauco Dusso