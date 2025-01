La Juventus batte il primo colpo: ecco Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes

Tempo di lettura 1 minuto

Il terzino destro portoghese, di cui manca l’ufficialità, costituisce la prima incursione dei bianconeri nel mercato invernale ma non sarà l’ultima viste le carenze in alcune zone del campo

Smaltita la delusione per l’ennesimo pareggio, stavolta nel derby con il Torino, la Juventus inizia a infoltire la rosa con le trattative di gennaio. Primo tassello, vista anche la probabile partenza di Danilo, è il terzino destro. Arriva dal Portogallo, più precisamente dal Vitoria Guimaraes. Si tratta di Alberto Costa, classe 2003, che per una cifra intorno ai 15 milioni di euro approderà in bianconero. Manca ancora l’ufficialità ma siamo praticamente ai dettagli dopo che diverse squadre si erano interessate al ragazzo, tra cui anche il Milan. Si alternerà con Savona sulla fascia destra. Ora Giuntoli si concentrerà su altri profili. Sicuramente servono un difensore centrale e un attaccante. Per quest’ultimo ruolo continuano i contatti con il PSG per Kolo Muani ma anche in questo caso c’è da battere una discreta concorrenza. L’idea sarebbe quella di chiudere con un prestito, l’ultima parola però rimane dei parigini.

Glauco Dusso