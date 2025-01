Como e Torino a caccia di rinforzi

Tempo di lettura 1 minuto

I granata hanno messo gli occhi sul giovane Cesare Casadei che nel Chelsea trova pochissimo spazio, mentre i comaschi vorrebbero accaparrarsi le prestazioni del serbo Nemanja Matić

I dirigenti del Toro che si erano dapprima defilati, anche in seguito all’interesse del Napoli per Cesare Casadei, adesso sono tornati con forza sui loro passi, pronti ad un rilancio per tentare di convincere il Chelsea a lasciare andare il giovane centrocampista. I Blues sembra non vogliano però discostarsi dalla precedente richiesta di 15 milioni. Mercato effervescente anche in quel di Como dove, dopo l’arrivo dell’ala spagnola Assane Diao e del portiere francese Jean Butez, gli azzurri vorrebbero acquisire le prestazioni del serbo Nemanja Matić e per lui ci sarebbe la proposta anche di un ruolo dirigenziale per il futuro.

Fonte foto: calciomagazine.net

Luigi A. Cerbara