Ibra show al Festival di Sanemo

Ibrahimovic è riuscito a divertire e divertirsi, dominando il palcoscenico dell’Ariston con grande padronanza come quando è in campo

Il conduttore del Festival di Sanremo 2021 Amadeus ha voluto fortemente l’attaccante svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic come ospite per più serate e Ibra non ha tradito le attese.

Martedì al suo debutto Ibra ha subito dettato le regole: “La prima è che si gioca 11 per parte, quindi in 22”, e all’obiezione di Amadeus che i cantanti sono 26 ha replicato: “Vendili, c’è il Liverpool che cerca quattro difensori, altrimenti li metto nel mio giardino”. Seconda regola: “Quanto è grande il palco? Non va bene, è fatto per piccole persone come te. Mi serve un 105 per 68 come San Siro, altrimenti il Festival è annullato”. Infine: “Via i violini, ma le ragazze restano”.

‘È un onore e un orgoglio per me essere qui’, ha sentenziato Ibra, ‘Ma anche per te Amadeus dovrebbe essere un onore e un orgoglio avermi qui’.

Nella seconda serata invece Ibrahimovic non ha partecipato in quanto ha preferito seguire dalla tribuna di San Siro, assente dal campo per infortunio, il Milan contro l’Udinese, partita terminata 1-1.

Ieri invece con l’autostada bloccata il calciatore svedese ha chiesto un passaggio a un motociclista, tifoso milanista, per non perdere l’appuntamento con la terza serata del Festival.

Sul palco Zlatan ha palleggiato con Donato, campione di Powerchair football. Ibra ha scherzato così: “Fai dei passaggi migliori rispetto a chi gioca nella mia squadra”. Il ragazzo su sedia a rotelle ha rappresentato all’Ariston lo sport paralimpico.

Infine Ibra ha ricevuto il suo amico Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna. L’amicizia tra loro è iniziata ai tempi dell’Inter. Miha ha poi raccontato la sua battaglia vinta contro la leucemia. Amadeus ha chiesto a Ibra cosa invidia calcisticamente a Mihajlovic, e la risposta è secca: “Tutti sanno che lui tirava le punizioni come altri tirano i rigori”. Tutti e quattro poi, anche Fiorello, hanno cantato Io vagabondo dei Nomadi.

Mancano ancora due serate e ne vedremo di belle!

Fonti foto: Today.it; Sanremonews.it

Stefano Rizzo