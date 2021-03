Addio a Mirko Pavinato, capitano dell’ultimo scudetto del Bologna

E’ morto per problemi renali aggravati dall’aver contratto il covd-19

Si è spento a 86 anni Mirko Pavinato capitano del Bologna dell’ultimo tricolore vinto nel 1964 dopo aver battuto l’Inter nello spareggio, 2-0 gol di Fogli e Nielsen. Pavinato approdò dal Lanerossi Vicenza al Bologna nel 1956, per diventare una colonna della squadra dell’allora presidente Renato Dall’Ara. Il patron dell’Inter Angelo Moratti arrivò ad offrire 300 milioni per portarlo in nerazzurro, cifra incredibile per quei tempi, ma l’affare non andò in porto per la volontà di restare in rossoblu del giocatore.

Pavinato rimase in rossoblù per 10 anni per chiudere poi la carriera al Mantova. In rossoblù totalizzò 297 presenze tra campionato, Coppa Italia e coppe europee. A 86 anni l’ex terzino sinistro si è spento e il club del patron Joey Saputo, tramite comunicato, ne piange la scomparsa: “Tutto il Bologna Fc 1909 si stringe alla famiglia Pavinato nel ricordo commosso di un uomo che ha fatto la storia del nostro Club. Addio Capitano”.

Noi anche ci stringiamo al dolore dei familiari.

Fonte foto: Repubblica.it

Stefano Rizzo