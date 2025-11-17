Disastro Nigeria e Camerun, sono fuori dal mondiale! Vlahovic tiene in ansia la Juventus, sirene turche per Lookman

Disastro Nigeria e Camerun, sono fuori dal mondiale! Vlahovic tiene in ansia...

La Repubblica Democratica del Congo giustizia anche Osimhen e compagni, la punta serba si ferma per un affaticamento mentre l’attaccante dell’Atalanta inizia a guardarsi intorno per gennaio

Clamorose esclusioni al mondiale del 2026. Dopo il Camerun anche la Nigeria non sarà presente alla rassegna mondiale estiva. Principale “colpevole” di questi risultati la Repubblica Democratica del Congo che nel playoff a 4 squadre della zona africana ha prima eliminato il Camerun e poi ieri in finale ha superato la Nigeria ai rigori accendendo così allo spareggio internazionale di marzo. Due assenze pesanti per due nazionali abituate a grandi palcoscenici. Oltre al danno la beffa per Victor Osimhen che si è anche infortunato durante la finale. Per la cronaca la Nigeria in semifinale aveva eliminato il Gabon.

La pausa delle nazionali come al solito non è portatrice di buone notizie per i club. La Juventus, infatti, deve fare i conti con l’affaticamento muscolare agli adduttori occorso a Dusan Vlahovic. Sebbene siano state escluse lesioni l’attaccante è in dubbio per la delicata sfida di sabato con la Fiorentina. Scaldano i motori Openda e David anche se non è totalmente da escludere una soluzione che vede Yildiz impiegato come falso nueve. La palla ora passa a Luciano Spalletti che deciderà il dà farsi.

Vlahovic in dubbio per la Fiorentina – Fonte gazzetta.it

Infine in tema attaccanti e mercato a Bergamo tiene banco la questione Lookman. Dopo la querelle estiva con l’Inter e i dissapori con Juric adesso bisogna capire quale sarà il futuro della punta nigeriana. A quanto pare si è fatto avanti il Galatasaray dove il connazionale Osimhen sarebbe felicissimo di accogliere l’amico in squadra. Sembra che lui abbia già accettato una proposta di contratto da 9 milioni di euro a stagione. Lo scoglio più grande rimane l’accordo con l’Atalanta, chiedere ai dirigenti interisti per informazioni. Nelle prossime settimane si saprà sicuramente di più. Da vedere anche cosa porterà alla questione l’approdo di Raffaele Palladino sulla panchina della Dea.

Quale sarà il futuro di Lookman? – Fonte fantacalcio.it

