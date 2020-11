I numeri 10 che hanno conquistato successi storici

Diego Armando Maradona è stato il più forte, ma andiamo a scoprire chi sono stati gli altri campioni indimenticabili

In questo week end calcistico al decimo minuto di gioco su tutti i campi le gare si fermeranno in ricordo del più grande calciatore che ha indossato il numero magico, il 10, in A: Diego Armando Maradona.

Ecco tutti i giocatori, in foto, che dal dopoguerra in poi hanno vinto i campionati in Italia con la scritta 10 sulla maglietta, i fari del gioco, in piazze con palmares ristretti, impresa riuscita appunto all’immenso Maradona. Per le tre squadre grandi del nord, visti i diversi tricolori ottenuti, citeremo solo i calciatori col numero 10 che hanno vinto la coppa dalle grandi orecchie.

Torino: Valentino Mazzola – 5 tricolori dal 1942/43 al 48/49

Fiorentina: Miguel Montuori (argentino-italiano) – scudetto 1956

Bologna: Helmut Haller (tedesco) – scudetto 1964

Fiorentina: Picchio De Sisti – scudetto 1969

Cagliari: Ricciotti Greatti – scudetto 1970

Lazio: Mario Frustalupi – scudetto 1974

Torino: Renato Zaccarelli – scudetto 1976

Roma: Agostino Di Bartolomei – scudetto 1983

Verona: Antonio Di Gennaro – scudetto 1985

Napoli: Diego Armando Maradona (argentino) – scudetti 1987 e 1990

Sampdoria e Lazio: Roberto Mancini – scudetti 1991 e 2000





Roma: Francesco Totti – scudetto 2001

Milan: Gianni Rivera Coppa dei campioni ’63 e ’69,

Ruud Gullit ’89 e ’90,

Dejan Savicevic ’94,

Manuel Rui Costa 2003,

Clarence Seedorf 2007.

Inter: Luisito Suarez Coppa dei Campioni ’64 e ’65,

Wesley Sneijder 2010.

Juventus: Michel Platini Coppa dei Campioni 1985,

Alex Del Piero 1996.

