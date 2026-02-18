de Gea e Solomon saltano la Conference League, slitta il rientro di Evan Ferguson, rischio stagione finita per Rrahmani

Tempo di lettura 2 minuti

I due giocatori della Viola saranno assenti contro lo Jagiellonia, l’attaccante irlandese rischia di saltare anche la Cremonese, grave infortunio per il difensore dei partenopei

Con il ritorno delle coppe europee torna, ovviamente, anche la Conference League. L’unica formazione italiana presente, la Fiorentina, non ha centrato la qualificazione diretta agli ottavi di finale e dovrà sfidare nel play-off lo Jagiellonia. Contro i polacchi però, la Viola dovrà fare a meno sia di David de Gea che di Manor Solomon. Il portiere spagnolo ha rimediato una sublussazione al terzo dito della mano sinistra sabato scorso contro il Como, mentre l’attaccante israeliano è stato colto da una sindrome influenzale. Per lui, a differenza di de Gea, è possibile un recupero per la sfida di lunedì contro il Pisa.

Evan Ferguson, il centravanti irlandese della Roma, è alle prese con un problema alla caviglia che lo tormenta da più di un mese ed anche ora che sembrava vicino al rientro la completa guarigione è stata rimandata. L’attaccante giallorosso infatti sente ancora dolore e con ogni probabilità salterà anche la sfida di domenica prossima contro la Cremonese, provando a rientrare tra i convocati per il big match del turno successivo con la Juventus. Tra Ferguson e Gasperini, com’è noto, non corre buon sangue, e soprattutto con l’arrivo di Malen il suo spazio rischia di ridursi, ma mai come ora la formazione giallorossa ha bisogno di più alternative possibili in attacco.

Infine, una notizia riguardante il Napoli, che contro la Roma ha dovuto fare i conti con l’ennesimo infortunio muscolare di questa stagione stregata. Sull’azione che ha portato al rigore poi trasformato da Malen, Amir Rrahmani ha rimediato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. L’infortunio è simile a quello patito da Kevin De Bruyne ad inizio campionato. Per il giocatore kosovaro è previsto uno stop di almeno due mesi, con la formazione partenopea che rischia di perdere fino a fine stagione uno dei pilastri del suo reparto difensivo.

