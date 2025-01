Arsenal: infortunio al legamento crociato per Gabriel Jesus, stagione finita

Tempo di lettura 1 minuto

Nella sfida di domenica scorsa contro il Manchester United l’attaccante brasiliano ha subìto una grave lesione al ginocchio sinistro e sarà out fino a luglio, ora è caccia al sostituto

Nella rincorsa alla Premier League che ormai manca da più di 20 anni arriva una grave tegola per l’Arsenal. Nella gara di domenica contro il Manchester United, valevole per il terzo turno di FA Cup, non solo i Gunners sono stati beffati ai rigori, ma hanno perso Gabriel Jesus per infortunio. Sin da subito si è temuto il peggio e gli esami strumentali effettuati nella giornata di ieri hanno confermato i timori iniziali: rottura del legamento crociato e stagione finita. Il centravanti brasiliano rientrerà dunque dopo l’estate e non essendoci un vero sostituto in rosa ora l’Arsenal si sta muovendo sul mercato per cercare un rimpiazzo. I nomi più caldi sono quelli di Dusan Vlahovic e Omar Marmoush dell’Eintracht Francoforte. Trattative entrambe difficili, sia a livello di costi che di tempistiche, ma nel calciomercato odierno mai dire mai.

Luca Missori

(Fonte immagine: Skysports.com)