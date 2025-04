Coppa Italia: tutto pronto per Milan-Inter

Tempo di lettura 1 minuto

Questa sera andrà in scena la prima delle due stracittadine che vedranno nerazzurri e rossoneri sfidarsi di nuovo nella semifinale della competizione, l’obiettivo è la finale di Roma del prossimo 14 maggio

La Coppa Italia non sarà il campionato o la Champions League nell’immaginario collettivo dei tifosi, ma un derby è sempre un derby e nessuno lo vuole snobbare, a maggior ragione se può regalarti una finale. Questa sera alle 21 Milan e Inter si sfideranno a San Siro nell’andata della semifinale della coppa nazionale (il ritorno è previsto per il 23 aprile). In questa stagione, tra le due formazioni milanesi si sono già giocate tre stracittadine, che a differenza degli ultimi anni hanno sorriso ai rossoneri. Il Diavolo infatti ha rimediato due vittorie (di cui una è valsa una Supercoppa) e un pareggio. Parlando di Coppa Italia invece, i precedenti sono 27, con il Milan che ha collezionato 10 successi a fronte dei 9 dell’Inter (e di 8 pareggi). Chi passerà il turno se la vedrà nella finale di Roma del prossimo 14 maggio contro la vincente dell’altra semifinale tra Empoli e Bologna (i rossoblù ieri sera si sono aggiudicati l’andata in trasferta per 3-0).

Luca Missori

(Fonte immagine: Adkronos.com)