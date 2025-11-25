Harry Kane ci ha preso gusto

Tempo di lettura 2 minuti

L’attaccante inglese dei record è inarrestabile e con il suo Bayern Monaco può vincere tutto

Per diversi anni il bomber Harry Kane non ha conquistato neanche un trofeo, sia con il Tottenham che con la Nazionale inglese. Nel Tottenham ha militato dal 2012 al 2023 realizzando una valanga di reti, ben 280, miglior marcatore di sempre del club, vincendo per 3 volte la classifica dei cannonieri in Premier League, ma nessuna vittoria di squadra; numeri impressionanti raggiunti anche con la selezione inglese di cui è il miglior goleador con 78 gol.

Kane in Nazionale

Eppure questi numeri fantastici non sono bastati per trionfare. Il passaggio al Bayern Monaco avvenuto nell’estate del 2023 sembrava il preludio verso grandi trionfi e invece il Bayern chiude la stagione con zero titoli nonostante i 44 gol stagionali di Harry Kane. Incredibile! Dopo 11 campionati vinti consecutivamente il Bayern in quella Bundesliga si era arreso al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, squadra imbattuta in quel torneo. Per Kane è un incubo nonostante vinca sia la classifica dei bomber in Germania che la Scarpa d’Oro come miglior bomber europeo. Un caso più unico che raro, ma chi la dura la vince. Infatti Kane non si è mai perso d’animo, nonostante l’ennesima delusione per via della seconda finale consecutiva persa all’Europeo, Inghilterra sconfitta nelle finalissime sia ad Euro ’20 contro l’Italia che a Euro ’24 contro la Spagna. Il primo successo arriverà nella stagione scorsa con il Bayern che trionfa in Bundesliga, con Kane primo nella classifica marcatori. Un trionfo atteso da tempo, arrivato alla soglia dei 32 anni. Kane è senza dubbio un esempio in costanza e perseveranza. Un attaccante potente, preciso, gagliardo e che non molla mai appunto. Ora il bomber inglese con il suo Bayern è pronto a vincere tutto. I numeri in Bundesliga dei bavaresi sono eccezionali, 10 vittorie e 1 pareggio, vantaggio di 6 punti sul Lipsia inseguitore, e lo stesso Kane viaggia fortissimo con 14 reti realizzate, nei campionati top europei solo Haaland con il City in Premier ha segnato così tanto, 14 gol anche per lui. Insomma Kane ci ha preso gusto.

Fonti foto: SportPress24.com; Goal.com

Stefano Rizzo