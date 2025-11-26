Italia in quarta fascia se andrà al Mondiale, Inter e Atalanta scendono in campo in Champions League

Tempo di lettura 2 minuti

Percorso in salita per gli azzurri se vinceranno i playoff di marzo e andranno alla Coppa del Mondo. Intanto, stasera giocano le due lombarde

Se sarà Mondiale, l’Italia avrà un percorso durissimo il prossimo giugno. Infatti, la Fifa ha deciso di inserire la Nazionale azzurra in quarta fascia nel sorteggio del 5 dicembre che decreterà i gironi del prossimo Mondiale 2026, ospitato da USA, Messico e Canada. Nonostante la 12esima posizione nel ranking e i 4 campionati del Mondo vinti, l’Italia si ritroverà nella stessa situazione di nazionali del calibro di Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti e Nuova Zelanda. In quarta fascia, ci saranno anche tutte le altre nazionali vincitrici degli spareggi in Europa, più quelle degli spareggi internazionali.

L’Inter ritrova la Champions League per rialzare la testa dopo il derby perso contro il Milan. I nerazzurri giocheranno allo Stadio Metropolitano di Madrid contro l’Atletico del Cholo Diego Simeone. L’Inter ha 12 punti in classifica, frutto di 4 vittorie di fila contro Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat Almaty. Cristian Chivu, nonostante l’ultimo grave errore nel derby, dovrebbe puntare ancora su Yann Sommer tra i pali. Poi de Vrij dovrebbe spuntarla sia su Acerbi che su Bisseck. Le altre 3 novità saranno: Luis Henrique a destra, Zielinski mezzala e Pio Esposito in avanti con Lautaro Martinez.

Yann Sommer

L’Atalanta di Raffaele Palladino, che debutta in Champions League da allenatore, giocherà in Germania sul campo dell’Eintracht Francoforte. La Dea, durante le prime 4 giornate, ha conquistato due vittorie (Bruges e Marsiglia), un pareggio (Slavia Praga) e una sconfitta (Psg). Dopo l’ottimo ingresso in campo a Napoli, questa volta ci sarà chance dal 1′ per Gianluca Scamacca, che ha voglia di spaccare il mondo. Insieme al centravanti italiano, ci saranno Lookman e De Ketelaere. Dietro, panchina per il 2008 Ahanor: in difesa ci saranno Kossounou, Hien e Djimsiti.

Gianluca Scamacca

Sandro Caramazza

Fonte foto: , Tmw, Zonamista Magazine