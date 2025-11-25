Conte perde Gutierrez, Dominguez sostituisce Freuler nella lista Uefa e Koke raggiunge le 700 presenze con l’Atletico

Tempo di lettura 1 minuto

Il terzino salterà quasi sicuramente anche la sfida d’alta classifica con la Roma, il Bologna decide di fare un cambio visto l’infortunio dello svizzero mentre lo spagnolo è l’unico giocatore in attività con così tante partite nello stesso club

Antonio Conte, causa infortunio, non potrà contare su Miguel Gutierrez nei prossimi giorni. Il terzino ha rimediato una distorsione della caviglia destra e salterà sicuramente la sfida contro il Qarabag di questa sera e, molto probabilmente, anche la partita contro la Roma di domenica. Una perdita non da poco per i partenopei.

Benjamin Dominguez è stato ufficialmente inserito in lista Uefa e potrà essere convocato per il match di giovedì contro il Salisburgo. L’argentino prende il posto di Remo Freuler che si è operato ad inizio mese per la frattura della clavicola destra (il rientro è previsto per la fine di dicembre). Italiano potrà così contare sulle qualità di Dominguez per le ultime gare di Europa League.

Benjamin Dominguez

Koke, con la partita giocata nell’ultimo turno di Liga contro il Getafe, ha raggiunto quota 700 presenze con l’Atletico Madrid. Lo spagnolo è di gran lunga il giocatore che ha indossato più volte la maglia dei Colchoneros, ma in generale è l’unico calciatore ancora in attività ad avere così tante presenze con lo stesso club.

Koke

