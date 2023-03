Gian Piero Gasperini polemico contro le posizioni debitorie di molte società avversarie

Nella conferenza stampa in vista di Napoli-Atalanta si dice ottimista che la squadra possa fare bene contro la corazzata azzurra

Il Gasp è rammaricato per alcuni punti persi per strada ma comunque soddisfatto per quanto ottenuto in stagione che definisce “tanta roba“. Nel difficilissimo incontro di domani si aspetta un’ottima prestazione dai suoi ragazzi e già questo lo renderebbe soddisfatto. Tra una domanda e l’altra il buon Gasperini lancia una stoccata alle molte società indebitate: ‘Giochiamo e andiamo a competere contro squadre e gente che ha miliardi di debiti… e noi, in quanto siamo ad utili? Noi siamo orgogliosi e contenti di stare in alto, ci rende soddisfatti. Noi, con centinaia di milioni di utili, siamo costretti a competere con gente che ha un miliardo di debiti‘. Insomma la Dea è pronta a lottare contro tutto e contro tutti, come sempre.

Fonte foto: calciomercato.com

Luigi A. Cerbara