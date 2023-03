Mourinho: La Corte d’Appello conferma le due giornate di squalifica

L’allenatore della Roma, nel primo pomeriggio, si era presentato per esporre la sua difesa che non ha però portato al risultato sperato

Accompagnato dall’avvocato Antonio Conte, curatore del ricorso per la società capitolina, il tecnico giallorosso ha deposto davanti alla Corte d’Appello per circa trenta minuti. Gli interessati sono andati via senza rilasciare dichiarazioni. Nell’arco di un paio d’ore è stato reso noto il respingimento del ricorso e, quindi, la conferma delle due giornate di squalifica. Il tecnico non sarà in panchina nelle gare con Sassuolo e Lazio. I fatti risalgono al match Cremonese-Roma e, nello specifico, alla vicenda che ha visto coinvolti lo Special One e il quarto uomo Serra. Per questa vicenda Serra è stato deferito e dovrà quindi preparare la sua difesa.

Luigi A. Cerbara