Pogba, il calvario è finito: può tornare a giocare, si studia dove

Il giocatore francese ha concluso la sua squalifica per doping e ora deciderà il suo futuro, la MLS tra le destinazioni più probabili

La nuova vita di Paul Pogba, o almeno si spera. Il calciatore transalpino, che il prossimo 15 marzo compirà 32 anni, deve decidere il da farsi. La sua squalifica per doping è scaduta oggi e dopo la risoluzione del contratto con la Juventus è libero di accasarsi in altre società. Le diverse vicissitudini negative che lo hanno colpito negli ultimi anni hanno ridimensionato un talento che sembrava immenso nella sua prima esperienza juventina. Adesso le cose sono cambiate. Il desiderio è quello di rilanciarsi, le offerte pervenute al centrocampista in questo momento arrivano dagli Stati Uniti. Poco tempo fa Pogba ha assistito a un match dell’Inter Miami di Messi, il che potrebbe rappresentare più di un indizio. David Beckham avrebbe già parlato con lui quindi la possibilità è concreta. La MLS è iniziata da poco e c’è ancora più di un mese per tesserare nuovi giocatori. Le altre opzioni non scaldano, come quella dell’Arabia Saudita dove il mercato è chiuso ma con una deroga del Ministero dello Sport si potrebbe superare il problema. Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi.

Glauco Dusso