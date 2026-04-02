Gasperini ritrova Soule, si ferma Bisseck e Gotze rinnova con l’Eintracht Francoforte

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L’argentino torna tra i convocati per la sfida di domenica, l’Inter non avrà a disposizione il centrale tedesco mentre il Campione del Mondo del 2014 ha prolungato il contratto fino al 2028

Mati Soulé torna a disposizione di Gasperini per il big match di domenica contro l’Inter. L’argentino è fermo da un mese e mezzo, l’ultima presenza risale a metà febbraio contro il Napoli, a causa della pubalgia. A meno di sorprese, Soulé partirà dalla panchina e avrà un minutaggio limitato. Sarebbe prematuro rischiare una ricaduta dopo diverso tempo lontano dai campi.

Yann Bisseck resterà ai box. Il difensore tedesco ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Bisseck salterà la partita di domenica contro la Roma.

Yann Bisseck

Mario Gotze resterà ancora all’Eintracht Francoforte. Arrivato nel 2022, il tedesco ha deciso di rinnovare fino al 2028 nonostante una stagione complicata sia per lui che per il club. 0 gol in campionato per Gotze e settimo posto in classifica per l’Eintracht ma, nonostante tutto, l’ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco ha scelto di prolungare il contratto.

Mario Gotze

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina