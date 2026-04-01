L’Italia Under 21 ne fa quattro alla Svezia, Gattuso verso le dimissioni, interesse del Real Madrid per Ahanor

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La nazionale di Baldini rifila un poker agli svedesi e si porta a -3 dalla Polonia, Rinhio pronto a lasciare la panchina dopo la mancata qualificazione al mondiale, i Blancos sondano il gioiellino dell’Atalanta

Nonostante tutto, c’è ancora un’Italia che vince nel calcio. È l’Under 21 di Silvio Baldini, che nella giornata di ieri ha agilmente battuto la Svezia per 4-0 nella trasferta di Boras. In grande spolvero per gli Azzurrini Luca Koleosho, autore di una splendida doppietta, il primo su rigore, nel primo tempo. Nella ripresa poi, la selezione di Baldini ha chiuso la pratica svedese grazie alle reti di Ndour, sempre su assist di Koleosho, e di Lipani di testa. Altri tre punti importanti per la nazionale italiana, che resta in scia della Polonia vittoriosa in Montenegro e si mantiene a -3 dal primo posto del gruppo E di qualificazione al prossimo Europeo Under 21.

(Fonte immagine: Sport.virgilio.it)

Notte fonda invece per la nazionale maggiore. La sconfitta ai rigori contro la Bosnia di ieri sera è costata il terzo mondiale saltato di fila e come è naturale che sia ora la posizione di Gennaro Gattuso è a forte rischio. Il CT azzurro ha chiesto scusa ai tifosi al termine del match e si è assunto la completa responsabilità del fallimento. A breve, stando agli ultimi rumors, potrebbero arrivare anche le sue dimissioni, a cui dovrebbero seguire anche quelle di Gigi Buffon. Per il momento non c’è nulla di ufficiale, ma la Figc, che è a sua volta a rischio commissariamento, starebbe già vagliando altri nomi, tra cui quello di Roberto Mancini, che rappresenterebbe un clamoroso ritorno.

(Fonte immagine: Eurosport.it)

Infine, una notizia di calciomercato. È finito sul taccuino dei grandi club europei il gioiellino dell’Atalanta Honest Ahanor. Il difensore classe 2008 è arrivato a Bergamo dal Genoa nella scorsa sessione estiva per circa 25 milioni di euro. Un investimento importante, per un calciatore ancora minorenne, che però ha già dimostrato di avere grandi potenzialità. Con la Dea quest’anno il giocatore italiano ha totalizzato 28 presenze tra tutte le competizioni (ed un gol) che sono bastate per attirare su di lui l’interesse del Real Madrid. Arbeloa lo ha puntato e vorrebbe fargli vestire la prestigiosa maglia dei Blancos nella prossima stagione. Nei prossimi mesi la trattativa entrerà nel vivo.

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)

Luca Missori

(Fonte immagine: Tuttomercatoweb.com)