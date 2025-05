Futuro in giallorosso incerto per Saelemaekers

I rossoneri ci ripensano ed il giocatore belga resta in bilico tra Roma e Milano

Ancora incerto il futuro di Alexis Saelemaekers, giocatore belga in prestito alla Roma dal Milan. Arrivato nella Capitale con uno scambio con Abraham, il centrocampista ha avuto una stagione in positivo in maglia giallorossa segnando 7 goal, firmandone anche uno nel derby di andata. Ghisolfi nella giornata di ieri è volato a Milano per definire l’accordo senza ottenere nulla, manca sia l’intesa con il calciatore che con il club rossonero che ha richiesto un riscatto da 20/25 milioni di euro. Di contro Abraham tornerà a Roma quasi sicuramente e dovrà trovare spazio nella Roma del futuro tecnico. Nei prossimi giorni il direttore sportivo della Roma potrebbe trovare un”intesa per trattenere a Trigoria il calciatore belga che ha mostrato di essere quell’uomo in più che garantirebbe un turnover di qualità alla rosa giallorossa.

Fonte foto: AsRoma.it

Silvana Perrini