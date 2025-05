Conference League: Chelsea nella storia, poker in finale al Betis

Tempo di lettura 1 minuto

I Blues vincono il trofeo diventando il primo club a trionfare in tutte le competizioni europee

Ieri sera al Wroclaw Stadium di Breslavia, in Polonia, si è svolta la finale della quarta edizione della Conference League tra Chelsea e Betis. I Blues hanno trionfato nettamente con il punteggio di 4-1 diventando il primo club a vincere ogni competizione europea. A passare in vantaggio però erano stati gli spagnoli in avvio di partita con Ezzalzouli, salvo poi crollare nella ripresa e subire le reti di Enzo Fernandez, Jackson, Sancho e Caicedo per il poker del Chelsea. Match a due volti, Betis che nel primo tempo era stata la squadra migliore mentre nel secondo gli spagnoli si sono abbassati troppo e grazie alla qualità della rosa il Chelsea l’ha ribaltata. Il passivo comunque è fin troppo pesante per gli uomini di Pellegrini che hanno giocato alla pari per gran parte del match. Maresca diventa il primo tecnico italiano a vincere la Conference League, dopo che la Roma aveva vinto la prima edizione ma con mister Mourinho in panchina.

Alessandro Fornetti