Tempo di lettura 1 minuto

Per Gasperini in giallorosso manca solo la conferma ufficiale. In casa Lazio invece circolano i nomi dei tecnici Sarri e Gattuso. È un vero e proprio countdown

Ormai è tutto un vociferare intorno a Gasperini alla Roma, si è passati dalla smentita iniziale di Ranieri alla quasi conferma ufficiale sul suo imminente arrivo a Trigoria, Sir Claudio stesso ne è il garante. Una scelta audace per i Friedkin che scuotono tutto l’ambiente. Sarebbe un’opzione di livello anche perché in casa Roma, dopo le vicissitudini della stagione passata non si può più sbagliare. Radio, tv e testate giornalistiche dicono solo sia una questione di ore. La tifoseria, divisa sulla scelta, è in trepidante attesa.

In casa Lazio invece, il presidente Lotito vorrebbe vedere sedersi sulla panchina biancazzurra nuovamente mister Sarri, tecnico molto amato nell’ambiente, sarebbe un ritorno di cuore. In caso di un rifiuto sembra si sia aperto lo spiraglio Gattuso, un vero combattente, reduce da una stagione dove ha lottato per la vittoria del campionato croato con l’Hajduk Spalato, arrivando al terzo posto, oltretutto non ha mai nascosto di voler tornare in Italia.

Uno derby sul campo Gasperini – Sarri o Gasperini – Gattuso di sicuro sarebbe uno spettacolo esaltante dato il temperamento del protagonisti.

Non ci resta che aspettare per conoscere le reali news del mercato.

Fonte foto: RomaGiallorossa.it

Silvana Perrini