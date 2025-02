Frosinone, esonerato Leandro Greco: arriva Bianco

Tempo di lettura 1 minuto

La società ciociara ha ufficialmente sollevato l’ex tecnico della Primavera. Dopo il pareggio contro la Reggiana, il club ha deciso di cambiare guida tecnica, nominando un nuovo allenatore

Il Frosinone ha annunciato l’esonero di Leandro Greco, decisione avvenuta nelle scorse ore. Greco era alla guida della squadra da ottobre, ma il recente pareggio contro la Reggiana è stato considerato il punto di non ritorno. La società ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui ha spiegato che la decisione è stata presa per dare una svolta alla stagione e cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati. Paolo Bianco è stato scelto come nuovo allenatore del Frosinone. Ex difensore con diverse presenze in Serie A, Bianco ha iniziato la sua carriera da allenatore come assistente in varie squadre, accumulando esperienza e competenze. E’ stato collaboratore di Max Allegri e Roberto De Zerbi. Eredita una squadra che si trova al penultimo posto in classifica con 23 punti.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Frosinone Today