Infortunio Hien, Atalanta in emergenza per venti giorni

Tempo di lettura 1 minuto

La Dea affronta un nuovo problema con lo svedese in infermeria. La sfortuna continua a colpire la squadra di Gasperini, influenzando le prossime partite



L’Atalanta ha confermato che Isak Hien ha subìto una lesione all’adduttore, che lo terrà lontano dai campi per circa venti giorni. Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato l’entità dell’infortunio, costringendo il difensore a un periodo di stop forzato. Questo infortunio rappresenta un duro colpo per la squadra di Gian Piero Gasperini, che dovrà riorganizzare la difesa in vista dei prossimi impegni. L’assenza di Hien arriva in un momento delicato per l’Atalanta, che sta cercando di mantenere il ritmo sia in campionato che in Europa. La squadra bergamasca, già alle prese con altre assenze importanti, dovrà affrontare il match di ritorno contro il Bruges senza uno dei suoi pilastri difensivi. Dovrebbe rientrare ai primi di marzo.

Sandro Caramazza

