Chivu alla guida del Parma: prende il posto di Pecchia

La società ducale ha ufficializzato l’arrivo dell’allenatore rumeno. L’ex tecnico della Primavera dell’Inter allenerà per la prima volta una squadra di Serie A, aprendo un nuovo capitolo per sé e per il club

Il Parma ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Cristian Chivu come nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. L’ex difensore dell’Inter e della nazionale rumena ha recentemente guidato la Primavera dell’Inter alla vittoria dello scudetto 2022. Adesso è stato scelto per portare una ventata di freschezza e innovazione al club emiliano. La decisione di affidare la panchina a Chivu è stata fortemente voluta dall’amministratore delegato Federico Cherubini, che ha visto in lui il profilo ideale per rilanciare le ambizioni del Parma. Prende il posto di Pecchia, esonerato ieri mattina. La decisione è stata presa dopo la quarta sconfitta consecutiva in campionato (con la Roma), che ha lasciato la squadra in una posizione precaria nella classifica di Serie A (terzultima in classifica).

