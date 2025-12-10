Lesione all’adduttore per Isaksen, Petrachi torna al Torino, tre giornate di squalifica per Nzola

Tempo di lettura 2 minuti

L’esterno biancoceleste si ferma per una lesione muscolare, il dirigente ex Roma richiamato per sostituire Vagnati, tre turni di stop per il centravanti del Pisa

Brutte notizie in casa Lazio dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna di domenica scorsa. Gustav Isaksen infatti, dopo aver sbloccato il match contro i rossoblù, è stato costretto a lasciare il campo durante l’intervallo per un infortunio muscolare. Gli esami strumentali effettuati nella giornata di ieri hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico dell’adduttore sinistro, a seguito della quale il giocatore danese ha già iniziato il percorso di riabilitazione. Non si conoscono ancora i tempi di recupero precisi, che verranno definiti nei prossimi giorni in seguito ad ulteriori controlli medici.

Si cambia in casa Torino dopo la sconfitta col Milan. Sul proprio sito ufficiale infatti, il club granata ha comunicato l’esonero, con effetto immediato, del dirigente Davide Vagnati, ringraziandolo per il lavoro svolto in questi cinque anni. Al suo posto è stato scelto Gianluca Petrachi. Per Petrachi, che in passato è stato dirigente tra le altre anche della Roma, si tratta di un ritorno visto che è stato un dirigente del Torino dal 2010 al 2019.

E’ arrivata, come prevedibile, la squalifica di M’Bala Nzola. L’attaccante del Pisa, nei minuti conclusivi dell’ultima sfida di campionato contro il Parma, si è reso protagonista in negativo per un fallo di reazione a palla lontana nei confronti di Mandela Keita. Il giocatore angolano, che ora lascerà la Toscana per l’inizio della Coppa d’Africa, ha tirato un calcione violento al centrocampista dei ducali e per questo motivo è stato sanzionato con tre giornate di squalifica dal Giudice Sportivo. Per riaverlo a disposizione dunque, Alberto Gilardino dovrà attendere diverse settimane.

