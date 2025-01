Focus su questa nuova Champions

Tempo di lettura 3 minuti

Tra le italiane solo l’Inter accede agli ottavi di finale, mentre l’Atalanta, il Milan e la Juve vanno agli spareggi, saluta la competizione il Bologna

Ieri sera si è concluso il primo campionato della storia della Champions e perciò va in soffitta la prima parte di questo torneo. Innanzitutto ieri molti nostalgici avranno apprezzato la contemporaneità di tutte le partite per evitare calcoli più o meno sofisticati, 36 squadre in campo nella stessa fascia oraria, ore 21-23 circa, ed è successo lo stesso in Conference League nell’ultimo turno e accadrà stasera in Europa League. Nessun calcolo, si gioca per vincere e per segnare più gol possibili, questo è il motto principale del nuovo format. La Uefa ha studiato questo nuovo format, valido anche per l’Europa League e per la Conference, per dare più imprevidibilità possibile, in effetti con i gironi composti da 4 squadre spesso un club comprendeva su chi fare la corsa per il primo o il secondo posto, le posizioni valide per accedere agli ottavi. Ora è tutti contro tutti, le 36 squadre partecipanti sono state divise in quattro fasce di merito in base al coefficiente Uefa 2024, ogni squadra ha affrontato otto avversarie differenti, quattro in casa e quattro in trasferta, due per ogni fascia di merito. Le prime 8 classificate sono volate direttamente agli ottavi, le 16 squadre dal nono al ventiquattresimo posto accedono agli spareggi. Ora due sorteggi: uno per i playoff e uno per definire la strada verso la finale del 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco.

I PLAYOFF –



1. PSG/Benfica – Monaco/Brest

2. Atalanta/Borussia Dortmund – Sporting Lisbona/Club Brugge

3. Real Madrid/Bayern Monaco – Celtic/Manchester City

4. Milan/PSV – Feyenoord/Juventus



5. PSV/Milan – Juventus/Feyenoord

6. Bayern Monaco/Real Madrid – Manchester City/Celtic

7. Borussia Dortmund/Atalanta – Club Brugge/Sporting Lisbona

8. Benfica/PSG – Brest/Monaco

GLI OTTAVI –



1. Liverpool/Barcellona – Vincente playoff 1 (PSG/Benfica – Monaco/Brest)

2. Lille/Aston Villa – Vincente playoff 2 (Atalanta/Borussia Dortmund – Sporting Lisbona/Club Brugge)

3. Atletico Madrid/Bayer Leverkusen – Vincente playoff 3 (Real Madrid/Bayern Monaco – Celtic/Manchester City)

4. Arsenal/Inter – Vincente playoff 4 (Milan/PSV– Feyenoord/Juventus)



5. Inter/Arsenal – Vincente playoff 5 (PSV/Milan – Juventus/Feyenoord)

6. Bayer Leverkusen/Atletico Madrid – Vincente playoff 6 (Bayern Monaco/Real Madrid – Manchester City/Celtic)

7. Aston Villa/Lille -Vincente playoff 7 (Borussia Dortmund/Atalanta – Club Brugge/Sporting Lisbona)

8. Barcellona/Liverpool – Vincente playoff 8 (Benfica/PSG – Brest/Monaco)

Il Liverpool è giunto lo stesso primo nonostante la sconfitta contro il PSV, snobbando però la gara e spedendo in campo le seconde linee per preservare energie mentali e fisiche dei titolarissimi in ottica Premier League; il Barça ha consolidato il secondo posto pareggiando con l’Atalanta, Lamine Yamal a segno ieri mentre Lewandowski e Raphinha sono rispettivamente capocannoniere con 9 gol e vice con 8 gol, a 9 reti c’è anche Guirassy del Dortmund; si qualificano agli ottavi anche l’Arsenal, l’Inter, l’Atletico Madrid e il Bayern Leverkusen con la settima e l’ottava che rappresentano le due sorprese ovvero Lille e Aston Villa del vecchio volpone mister Emery vincitore di ben 4 Europa League.

Nessuna big tra le eliminate, onore al Bologna, non va avanti, una vittoria e tre pareggi, ma esce a testa alta.

Fonte foto: Socios.com

Stefano Rizzo