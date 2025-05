Fiorentina, occhi su Krstovic

Tempo di lettura meno di un minuto

La dirigenza viola ha individuato nell’attaccante del Lecce il profilo giusto come vice Kean

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Moise Kean che permetta a Palladino, quando necessario, di far riposare l’ex Juventus. Il nome uscito nelle ultime ore è quello di Nikola Krstovic, 11 gol in campionato con il Lecce. La Viola, prima di formulare un’offerta ufficiale, attenderà la fine della stagione per capire in che categoria giocherà il club proprietario del cartellino di Krstovic.

Il Lecce affronterà la Lazio nell’ultima giornata di campionato per salvarsi e rimanere in Serie A. Dopo le gare di domenica, inizieranno i dialoghi tra Fiorentina e Lecce per Nikola Krstovic.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina