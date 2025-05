Real Madrid, Bellingham dovrà operarsi dopo il Mondiale per Club

Tempo di lettura meno di un minuto

Il centrocampista della nazionale inglese, dopo diversi rinvii, potrà risolvere il problema alla spalla

Jude Bellingham dovrà operarsi. L’ex Borussia Dortmund ha, da circa un anno, un problema alla spalla che lo ha costretto a giocare con una fasciatura per tutta la stagione. Questa operazione è sempre stata nei programmi dei medici dei Blancos ma, visti i tanti impegni del club, è stata rinviata in estate. Al termine del Mondiale per Club, in programma dal 13 giugno al 13 luglio, il centrocampista inglese sarà finalmente libero di operarsi per risolvere il suo problema fisico.

I tempi di recupero stimati sono di 3 mesi quindi Bellingham salterà l’inizio della stagione 2025-26 con il Real Madrid.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina