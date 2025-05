Il Bologna si aggiudica la Coppa Italia 2024/25

Tempo di lettura 3 minuti

Con la vittoria per 1-0 sul Milan nella finale disputata allo stadio Olimpico di Roma, Vincenzo Italiano, al quarto tentativo, riesce finalmente a sollevare un meritatissimo trofeo, permettendo alla società rossoblù di tornare al successo dopo 51 anni

I felsinei tornano ad aggiudicarsi un trofeo dopo un digiuno lunghissimo di 51 anni, da quel lontano 23 maggio 1974 e anche allora fu la conquista della Coppa Italia. Il successo è arrivato assolutamente con merito, dopo una gara disputata con intelligenza tattica, tranquillità, lucidità. Il Bologna, con dietro una grande società, sta davvero diventando una realtà importante, capace di programmare, gestire i momenti difficili, perseguire gli scopi societari e sportivi con caparbietà e serietà. Poteva apparire un azzardo per chiunque sedersi sulla panchina del Bologna, lo scorso anno, dopo l’addio di Thiago Motta, il grande campionato disputato, dopo le cessioni importanti come quelle di Calafiori e Zirkzee ed invece Vincenzo Italiano ha accettato la sfida e si può senz’altro affermare che è entrato nella storia dei rossoblu con la vittoria della terza Coppa Italia per il Bologna!

Il successo dei rossoblù si può definire meritato, con una squadra schierata con attenzione e precisione dal tecnico e che ha risposto alla perfezione ad ogni sollecitazione arrivata dal campo e dall’avversario. Parola d’ordine per i felsinei è stata “pressing”, effettuato a tutto campo e con estremo successo dato che i rossoneri non sono quasi mai riusciti a creare azioni concrete, né tantomeno elaborate. Tolte infatti alcune occasioni arrivate ad inizio partita e per entrambe le squadre, la gara è stata poco emozionante sotto porta e gestita prevalentemente a metà campo. Il goal arrivato al 53′ ad opera di Dan Ndoye ha persino accentuato il “non” gioco, dato che il Milan è andato in confusione totale ed il Bologna si è preoccupato di difendere il risultato aspettando, semmai, l’occasione per un contropiede. Un Milan deludente e con poche idee ha subìto la partita più che farla e, contrariamente al suo solito, non ha avuto una vera e propria reazione nemmeno dopo il goal.

La vittoria della Coppa Italia, oltre al grande risultato raggiunto, garantisce al Bologna un posto in Europa League, a prescindere dalla posizione finale in Serie A. Discorso inverso per il Milan che invece, al momento, è fuori dalle competizioni europee e, con due sole partite di campionato da giocare, ha davvero pochissime possibilità di agguantare una qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione. Snocciolando un po’ di numeri, va sottolineato che Vincenzo Italiano riesce a vincere una finale dopo le tre consecutive perse; il Milan perde la sua terza finale consecutiva di Coppa Italia; Il Bologna vince la terza Coppa Italia della sua storia; Davide Calabra vince il suo secondo trofeo in questa stagione, dopo la Supercoppa Italiana vinta a gennaio con la maglia rossonera.

Fonti foto: agi.it; corriere.it

Luigi A. Cerbara