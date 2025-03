Caos a Palermo, Dionisi pronto all’esonero ma potrebbe restare

Tempo di lettura 1 minuto

La società rosanero ha deciso per il cambio alla guida ma a quanto pare non si sarebbe trovato un sostituto adeguato

La sosta spesso è momento di riflessioni. È quello che sta succedendo a Palermo dove la proprietà si sta indispettendo per l’andamento in campionato della squadra. Non ultima la sconfitta con rimonta subita dalla Cremonese quando si era in vantaggio di 2 gol. Una stagione che era partita con ben altre aspettative visto il mercato fatto, sia estivo che invernale, e l’ingaggio di un tecnico, Alessio Dionisi, che ben si era espresso in massima serie, ma si sa, la B è altra cosa. Il nono posto fuori dalla zona playoff ha fatto capire che era il momento di cambiare, forse. Nelle ultime ore è andato in scena un vero e proprio casting da parte del City Group. Nessuno dei profili scelti, però, sembra aver convinto la dirigenza. La decisione potrebbe essere quella di concedere un’altra chance a Dionisi con gli occhi sempre aperti su eventuali movimenti. La gara con la Salernitana al rientro potrebbe essere un test per tutta la squadra. Una cosa è certa, a Palermo non ci si rilassa.

Glauco Dusso