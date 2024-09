Fiorentina: Gudmundsson a processo per cattiva condotta sessuale, salta l’Atalanta

Tempo di lettura meno di un minuto

L’ex Genoa sarà in Islanda rimandando il debutto alla gara successiva

Albert Gudmundsson non debutterà con la Fiorentina nella prossima gara di campionato contro l’Atalanta. L’islandese sarà in patria per andare a processo per cattiva condotta sessuale, accusa dalla quale è stato assolto in primo appello. Il giocatore è fiducioso sull’esito della vicenda ma la Fiorentina si è comunque tutelata. L’operazione che ha portato Gudmundsson a Firenze è prestito con obbligo di riscatto che può diventare diritto nel caso in cui l’ex Genoa venga dichiarato colpevole.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina