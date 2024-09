Roma: Manolas smentisce il clamoroso ritorno: “Niente di vero”

Tempo di lettura 1 minuto

Oltre ad Hummels, per rinforzare la difesa, nella serata di ieri in molti hanno fatto il nome del difensore greco, che lasciò la capitale cinque anni fa, oggi lui stesso ha smentito la notizia

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. È bastato un post pubblicato sui suoi profili social, in cui ha citato un romanista doc come Antonello Venditti, per scatenare il gossip da calciomercato. Molti tifosi e giornalisti infatti, hanno pensato che Kostas Manolas fosse in procinto di tornare a vestire la maglia della Roma cinque anni dopo il suo addio. Sarebbe stato il terzo difensore centrale svincolato ingaggiato in pochi giorni dal club giallorosso dopo Hermoso e Hummels. Il giocatore greco però ha smentito tutto questa mattina con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: “Ringrazio i tifosi romanisti per l’affetto che mi hanno dimostrato, ma non c’è niente di vero in quello che avete letto”.

Luca Missori

(Fonte immagine: IlRomanista.eu)