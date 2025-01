Fiorentina, domani si può chiudere per Pablo Marì

Tempo di lettura 1 minuto

Il difensore del Monza non è stato convocato per la gara di stasera contro il Genoa e spinge per trasferirsi a Firenze

La Fiorentina è pronta a chiudere il terzo acquisto di questa sessione invernale e si tratta di Pablo Marì, difensore del Monza. Lo spagnolo non è stato convocato per la partita di stasera contro il Genoa e in più il Monza ha appena preso in prestito fino a giugno Palacios dell’Inter. Il tutto fa intendere che domani può essere la giornata giusta per chiudere il passaggio di Pablo Marì alla Fiorentina. Manca ancora l’accordo tra i club con il Monza che vorrebbe 3 milioni per il difensore in scadenza a giugno ma non dovrebbe impedire la buona riuscita dell’operazione.

Alla Viola Marì ritroverà Palladino con cui ha disputato una grande stagione quando l’allenatore era sulla panchina dei brianzoli.

Davide Farina