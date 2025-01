Contrabbando di droga, arrestato Nainggolan!

Tempo di lettura 1 minuto

Il centrocampista aveva appena esordito in serie B belga, questa mattina l’amara sorpresa come comunicato dalla procura di Bruxelles

La sua nuova esperienza calcistica era appena iniziata, anche bene. Venerdì scorso, infatti, Radja Nainggolan si era presentato con un gol all’esordio con la maglia del Lokeren, serie B belga. Una rete segnata direttamente da calcio d’angolo, sembrava l’inizio da sogno di un nuovo capitolo. Il sogno si è tramutato in incubo stamattina quando la procura di Bruxelles ha disposto l’arresto dell’ex centrocampista, tra le altre, di Roma e Inter con l’accusa di contrabbando di droga. La maxi operazione riguarderebbe un traffico di cocaina dal Sudamerica. Sono state perquisite almeno 30 abitazioni tra cui anche quella di Nainggolan, che rimane quindi sospettato. Ora con gli interrogatori in corso non ci saranno nuove notizie, in attesa di quello che scaturirà dalle parole degli indagati. Non è la prima volta che il belga di origine indonesiana rimane coinvolto con la giustizia. Ricordiamo la guida in stato di ebbrezza nel 2021 e la guida senza patente nel 2022. Ora un nuovo episodio, nelle prossime ore ci saranno sicuramente novità.

Glauco Dusso