Filippo Galli: “Il Milan non mollerà “

L’ex difensore rossonero: “Ovviamente Maradona è stato l’avversario più forte che abbia sfidato, è il numero uno in assoluto di tutti i tempi”

Per provare a capire meglio se chi tifa Milan nutre ancora qualche speranza di rimonta sull’Inter nella corsa scudetto abbiamo intercettato Filippo Galli ex difensore rossonero dal 1983 al ’96. 5 campionati, 3 coppe dei campioni nel suo palmares e altri trofei ancora sempre con la maglia del Milan.

Il Milan ha ancora possibilità di vincere il tricolore?

Credo che sia giusto porre l’attenzione su chi ci sta davanti, approfittare di qualche eventuale passo falso, sinceramente però ormai è abbastanza improbabile la rimonta, ma sono convinto che comunque il Milan non mollerà. Non dimentichiamoci che l’obiettivo iniziale era arrivare tra le prime 4 e qualificarsi in Champions.

Cosa le piace del Milan?

Lo stile di gioco, faccio i complimenti a mister Pioli. Il Milan propone un calcio propositivo, di livello internazionale. Ormai tra i giocatori c’è consapevolezza della propria forza.

Invece cosa sta apprezzando della Nazionale italiana?

Che ha una sua identità, anche in questo caso si vede il grande lavoro del ct Roberto Mancini. In ogni partita si cerca di comandare la manovra. Sono molto contento.

Il compagno di squadra più forte con cui ha giocato?

Tre nomi: Marco van Basten, Paolo Maldini e Franco Baresi.

L’avversario?

Ovviamente Diego Armando Maradona, a mio avviso è stato il più forte di tutti i tempi. Poi metto Zico e Rummenigge.

Con quale allenatore si è trovato meglio?

Con tutti ma c’era un legame speciale con Tom Rosati che mi lanciò nel calcio nel periodo del Pescara. E’ stato come un padre per me.

La partita più bella disputata?

Senza dubbio la finale di coppa dei campioni del ’94 quando battemmo per 4-0 il Barcellona del tecnico Cruijff.

