6 bomber per un bilancio su salvezze e promozioni

Abbiamo contattato degli ex attaccanti in vista del finale di stagione

Cristian Bucchi tra gli anni ’90 e i primi del 2000 ha indossato, tra le altre, le maglie del Perugia, Vicenza, Cagliari, Ascoli, Modena, Napoli e Bologna. Nel 2006 con la casacca del Modena ha vinto la classifica dei bomber in B con 29 gol. Ha allenato il Pescara e il Sassuolo in Serie A



Bucchi nel Modena

Cosa prevede per la volata finale nella zona salvezza in A?

Bucchi: Credo che la lotta ormai sia abbastanza racchiusa, Spezia, Benevento e Fiorentina hanno un buon vantaggio, anche se la viola bisognerà vedere come risponderà a livello psicologico dopo le dimissioni di Prandelli. Una tra Parma, Cagliari e Torino retrocederà.

Calaiò: Fino alla Fiorentina sono tutte coinvolte. La classifica è corta e complicata per chiunque. Il Crotone e il Parma sono ormai quasi destinate alla B, mi dispiace molto per i gialloblu. Il Torino e il Cagliari potrebbero scombinare i piani delle altre squadre pericolanti.

Maccarone: Sarà una lotta serrata tra il Parma, il Cagliari e il Torino, ma attenzione perchè la classifica può essere sempre stravolta.

Mascara: E’ difficile fare pronostici, fino alla Fiorentina rischiano tutte.

Tiribocchi: E’ un gran finale e neanche il Crotone di Cosmi mollerà. Sono coinvolti organici importanti.

Zampagna: Cosmi non molla l’osso e il Crotone ha ancora qualche possibilità. Bisogna vedere come la Fiorentina si comporterà con il ritorno di Iachini. E’ tutto aperto. Il Parma ha sbagliato a non continuare con D’Aversa la scorsa estate. Giù il cappello nei confronti di mister Italiano dello Spezia. Pippo Inzaghi ha voglia di riscatto e il Benevento può salvarsi. Il presidente del Cagliari ha rinnovato il contratto a Di Francesco per poi mandarlo via, sono situazioni inspiegabili.

Emanuele Calaiò tra gli inizi e gli anni ’10 del 2000 ha militato, tra le altre, nel Torino, Pescara, Napoli, Siena, Genoa, Catania e Parma

Calaio nel Pescara

Quali squadre sono più accreditate per salire nella massima serie?

Bucchi: Per valori dico Empoli, Lecce e Monza, hanno gli organici più forti. La Salernitana comunque è solida e tosta e nella partita secca può mettere in difficoltà chiunque, anche il Venezia ha delle possibilità e sta esprimendo un bel calcio.

Calaiò: Sicuramente l’Empoli, il tecnico Dionisi è bravissimo. Il Lecce ha tenuto gran parte dei giocatori dello scorso anno ed è forte. Comunque non ci sono squadre blasonate e il livello è medio basso.

Maccarone: L’Empoli ormai è sulla strada giusta, poi c’è grande equilibrio tra Lecce, Salernitana, Monza e Venezia.

Mascara: L’Empoli e il Monza direttamente poi nei play off può accadere di tutto.

Tiribocchi: L’Empoli ha un margine significativo. Poi si lotterà fino all’ultima giornata.

Zampagna: L’Empoli, poi dietro ne vedremo di belle.

Massimo Maccarone tra gli anni 2000 e gli anni ’10 ha vestito, tra le altre, le maglie dell’Empoli, Middlesbrough, Parma, Siena e Sampdoria. Fa parte di quei pochi giocatori che ha giocato in Nazionale senza ancora esordire in A. Ha vinto una coppa di lega inglese

Maccarone nell’Empoli

Dalla zona play out cosa si aspetta?

Bucchi: E’ un discorso tra le ultime 5 ovvero Entella, Pescara, Ascoli, Reggiana e Cosenza.

Calaiò: E’ una lotta tra le ultime ma nel ritorno ci sono tanti risultati non scontati.

Maccarone: L’Entella è quasi spacciato, se la giocano le altre 4.

Mascara: Le ultime 5 possono ambire tutte ai play out.

Tiribocchi: Le ultime 5 e nessuna è spacciata.

Zampagna: Arriverà il primo caldo, sarà una guerra di nervi tra le ultime 5.

Giuseppe Mascara ha indossato tra gli anni 2000 e quelli dieci le maglie, tra le altre, del Genoa, Catania, Napoli e Novara

Mascara nel Catania

Qual è il giocatore che più le somiglia?

Bucchi: Forte del Venezia, nel guizzo, nelle giocate, può ripercorrere il successo di Caputo. Marconi del Pisa anche mi piace molto.

Calaiò: Coda del Lecce, anche se strutturalmente siamo diversi, io ero più tecnico. Forte anche mi piace molto. In A seguo con interesse Scamacca del Genoa e Piccoli dello Spezia.

Maccarone: Coda, fa reparto da solo.

Mascara: E’ un peccato che ci siano pochi fantasisti in giro. Si cerca sempre meno l’uno contro uno. Il classico 10 fa godere i tifosi. E’ un problema che parte dalle giovanili, c’è troppa tattica e se un giovane fa qualche dribbling di troppo viene ripreso dal mister. Lorenzo Insigne e Berardi un po’ mi somigliano.

Tiribocchi: Con le dovute proporzioni Immobile, per il tiro e per come attacca la profondità.

Zampagna: I lottattori. Colgo l’occasione per ringraziare il Papu Gomez che mi ha spedito la sua maglia autografata per un amico, sono stato il primo a ricevere la sua maglietta da quando è partito da Bergamo.

Simone Tiribocchi tra gli anni ’90, 2000 e anni ’10 ha militato, tra le altre, nel Torino, Siena, Chievo, Lecce e Atalanta

Tiribocchi nell’Atalanta

I momenti più entusiasmanti della sua carriera?

Bucchi: I 6 campionati in cui abbiamo ottenuto la promozione con Vicenza, Cagliari, Ascoli, Napoli, Bologna e Cesena. L’esordio in con il Perugia. Infine tutte le esperienze da tecnico con la grande soddisfazione di debuttare in A con il Pescara.

Calaiò: Il debutto a 17 anni in A nel Torino grazie a mister Mondonico. Le 21 reti nel Pescara in B. I 4 anni nel Napoli. Il gol all’esordio con il Genoa in A proprio nel derby contro la Sampdoria. La doppia promozione con il Parma.

Maccarone: Con l’Empoli e il Siena.

Mascara: Le 4 salvezze consecutive con il Catania in A. Il gol indimenticabile da centrocampo nel derby contro il Palermo vinto 0-4 in A.

Tiribocchi: La gente che mi osannava quando andavo in rete. Le feste promozione con il Siena, il Lecce e l’Atalanta.

Zampagna: Dall’esordio con la Triestina fino all’ultima gara giocata con la Carrarese.

Riccardo Zampagna ha vestito negli anni 2000 tra le altre le maglie del Cosenza, Messina, Ternana, Atalanta e Sassuolo

Zampagna nel Messina

Fonti foto: Amazon.it; TuttoMercatoWeb.com; Facebook.com; PianetaSerieB.it; IlCentro.it; SuperScommesse.it; EmpoliChannel.it; IlFattoNisseno.it; BlogSicilia.it; MediaGol.it; RadioCampAcademy.it; TerniInRete,it; MediaPolitika.com

Stefano Rizzo