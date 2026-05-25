Festa Lens, vince la coppa di Francia! Tottenham salvo, retrocede il West Ham, Mbappé ancora re dei bomber, retrocedono Mallorca e Girona

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I giallorossi francesi alla prima affermazione nel torneo mentre in Portogallo favola Torreense nella Taça de Portugal, De Zerbi salva gli Spurs, si chiude la Liga con tutti i verdetti finali

Grandi feste in Francia per il Lens. La squadra giallorossa ha vinto per la prima volta nella sua storia la Coppa di Francia che unita alla qualificazione in Champions League con il secondo posto rende questa una stagione da incorniciare. Allo Stade de France di Parigi nell’atto finale della competizione Thauvin e compagni hanno superato il Nizza 3-1 grazie alle reti proprio dell’ex Udinese, di Edouard e Sima. Aveva accorciato le distanze per i rossoneri Coulibaly. Doverosa citazione anche per la Coppa di Portogallo dove una squadra di serie B, il Torreense, ha incredibilmente battuto lo Sporting Lisbona 2-1 in finale dopo i tempi supplementari. Un’affermazione che porterà la squadra di Torres Vedras, paese a una cinquantina di chilometri da Lisbona, a disputare l’Europa League. Le reti della storica vittoria quella di Zohi, gol del pareggio dopo il vantaggio dello Sporting con Suarez, e il calcio di rigore nei supplementari di Stopira.

La festa del Torreense – Fonte sicnoticias.pt

In Premier League finisce la stagione con il verdetto più atteso. Il Tottenham di Roberto De Zerbi riesce per il rotto della cuffia a salvarsi battendo l’Everton 1-0. Niente da fare per il West Ham che aveva fatto il suo superando il Leeds 3-0, retrocessione quindi in Championship per gli Hammers dopo 14 anni. Per quanto riguarda le coppe europee il Liverpool sarà la quinta squadra in Champions League mentre in Europa League andranno due outsider, Bournemouth e Sunderland, quest’ultima da neopromossa. Chelsea fuori dalle coppe europee. A queste potrebbe aggiungersi il Crystal Palace se arrivasse il successo nella finale di Conference con il Rayo Vallecano. Il Brighton va in Conference League grazie alla differenza reti sul Brentford. Termina, invece, capocannoniere Erling Haaland con 27 reti, alle sue spalle la sorpresa del Brentford Igor Thiago, 22 gol, che giocherà il mondiale col Brasile di Ancelotti.

L’esultanza per la salvezza del Tottenham – Fonte repubblica.it

Infine la Liga con l’ultimo atto. Già decisi i campioni e le posizioni Champions League bisognava capire le altre. Andranno in Europa League Celta Vigo e, grazie alla vittoria della Coppa del Re, la Real Sociedad. La sorpresa è il Getafe che ha beffato alla fine il Rayo Vallecano qualificandosi in Conference. Il Rayo, però, potrebbe qualificarsi in Europa League se dovesse vincere la finale di Conference League di mercoledì contro il Crystal Palace. Finale shock per il Mallorca che retrocede per la classifica avulsa avendo terminato a pari punti, 42, con Osasuna e Levante. Scende, oltre al già noto Real Oviedo, anche il Girona che solo due anni fa si qualificava in Champions League. Re dei bomber ancora Mbappè con 25 reti, secondo anno consecutivo in Liga, ottava volta consecutiva considerando anche la Ligue 1. Alle sue spalle il retrocesso Muriqi a 23.

La delusione dei giocatori del Girona per la retrocessione – Fonte fotmob.com

Glauco Dusso