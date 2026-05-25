Como in Champions League e Lecce salvo! Bari all’inferno, Monza vicino al paradiso, il Bayern Monaco alza anche la coppa di Germania

Tempo di lettura 4 minuti

Ultimi verdetti in A con le qualificate in Europa e la Cremonese che saluta, clamorosa discesa in C dei pugliesi con il sogno promozione del Catanzaro che si complica, bavaresi pigliatutto in patria

La serie A chiude i battenti in una serata, quella di ieri, che regala emozioni e colpi di scena.

Andando in ordine di classifica ecco le qualificate nella zona Europa. Clamorosa qualificazione in Champions League del Como che, vincendo a Cremona (1-4) e grazie agli altri risultati, in 7 anni passa dalla serie D a giocare la competizione con le migliori squadre d’Europa. Incredibile harakiri del Milan che perde in casa con il Cagliari (1-2) e come fatto dalla Juve la scorsa settimana crolla sul più bello, i rossoneri scendono al quinto posto e quindi in Europa League. Competizione a cui parteciperanno appunto anche i bianconeri che pareggiano 2-2 un derby iniziato tardi per i disordini tra le tifoserie. Va invece in Champions dopo 7 anni la Roma che fa il suo a Verona finendo terza. Capolavoro di Gasperini al primo anno nella Capitale.

Disperazione a fine partita a San Siro – Fonte sempremilan.it

Scendendo nelle parti basse della classifica ecco la quarta salvezza consecutiva del Lecce grazie alla vittoria casalinga con il Genoa (1-0). Grande gioia per Di Francesco che evita quella che sarebbe stata la terza retrocessione consecutiva. Scende in serie B dopo un solo anno la Cremonese che perde, appunto, in casa con il Como. Non riesce il miracolo a Marco Giampaolo. Inoltre, come era prevedibile, Lautaro Martinez si laurea capocannoniere con 17 reti.

Il Bari nell’incubo. In serie B penultima sentenza, prima di quella della terza promossa in A. Nel playout, dunque, il doppio 0-0 tra andata e ritorno premia il Sudtirol, meglio piazzato nella regular season. Il Bari di mister Longo retrocede in serie C dopo quattro anni dalla risalita che arrivava dopo il fallimento. Un risultato che ha dell’incredibile se si pensa che soli 3 anni fa era stata sfiorata la promozione in A nella finale playoff con il Cagliari persa all’ultimo secondo. Ieri sera, invece, primo atto della finale per salire di categoria. Il Monza a Catanzaro mette un piede in massima serie vincendo 2-0. Venerdì sera il ritorno in Lombardia che decreterà il risultato ufficiale.

Umori opposti a Bolzano tra Sudtirol e Bari – Fonte eurosport.it

Infine facciamo un salto in Germania dove si è disputata la finale della coppa nazionale all’Olympiastadion di Berlino tra Bayern Monaco e Stoccarda, quest’ultimo detentore del titolo. Manco a dirlo trionfo dei bavaresi per 3-0 con uno straripante Kane autore di una tripletta, l’ultimo gol su rigore. Si tratta del successo numero 21 in questa competizione per la squadra di Kompany che fa semplicemente un altro sport rispetto alle altre compagini tedesche. La seconda nell’albo d’oro, il Werder Brema, è a 6 vittorie. Un’altra stagione da dominatrice assoluta per la formazione campione anche della Bundesliga. Il rullo compressore Harry Kane, invece, con i suoi 36 gol in campionato vince per la seconda volta la Scarpa d’Oro suggellando un’altra stagione da incorniciare in termini di realizzazioni. Sale, infatti, a 61 reti stagionali eguagliando Cristiano Ronaldo nell’annata 14/15.

Neuer alza la DFB-Pokal – Fonte eurosport.it

Glauco Dusso