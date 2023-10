Favola Guiu a 17 anni: debutta e segna il gol vittoria per il Barcellona

Tempo di lettura 1 minuto

Altro giovane sulla cresta dell’onda per i blaugrana, il canterano regala tre punti alla sua squadra pochi istanti dopo l’esordio contro l’Athletic Bilbao

Sono bastati 34 secondi a Marc Guiu, classe 2006, per entrare prepotentemente nel mondo Barcellona. In una partita bloccata che non voleva saperne di smuoversi Xavi butta dentro l’ennesimo canterano del suo arsenale. Una manciata di secondi, minuto 80, una palla in profondità ed ecco la favola compiersi. Guiu trafigge Unai Simon in uscita e bagna il suo esordio in prima squadra con un gol da tre punti. Irrefrenabile la sua gioia come quella dei familiari in tribuna, come testimonierà poi un video girato sul web. Il match finito 1-0 per il Barça sull’Atletico Bilbao porta la firma del giovane numero 38 che mai si sarebbe aspettato una serata del genere. Bellissima l’immagine dei veterani in tribuna che applaudono alle sue gesta, soprattutto quel Lewandowski a cui l’attaccante 17enne si ispira vista anche la conformazione fisica. Il Barcellona non è nuovo a queste situazioni visto quanto punta sui suoi giovani. La cantera blaugrana si conferma produttrice di talenti.

Glauco Dusso