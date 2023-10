Roma, niente di grave per Azmoun e Ndicka. Dybala out anche con l’Inter

Tempo di lettura meno di un minuto

I due giallorossi hanno accusato dei problemi dopo la vittoria di ieri contro il Monza mentre l’argentino ancora non recupera

Mourinho, dopo l’importante vittoria di ieri contro il Monza, guarda in infermeria in vista delle prossime partite. Ndicka, uscito al 73′, ha riportato un trauma contusivo al piede mentre Azmoun, subentrato nel secondo tempo, ha un fastidio al polpaccio destro che verrà valutato nei prossimi giorni. L’ivoriano dovrebbe recuperare per affrontare lo Slavia Praga giovedì mentre l’attaccante rimane in dubbio per il match di campionato contro l’Inter. Per quanto riguarda Dybala l’impressione è che non riuscirà a recuperare neanche per domenica. L’argentino farà un nuovo controllo al ginocchio in settimana per capire meglio la situazione.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina