Favola Gabrielloni, dalla serie D al primo gol in serie A che abbatte la Roma

Tempo di lettura 1 minuto

L’attaccante del Como dal 2018 ha giocato e segnato nelle precedenti categorie con il Como, ieri ha coronato finalmente il suo cammino con la rete ai giallorossi

Nella vita bisogna sempre crederci. È quello che ha fatto anche Alessandro Gabrielloni, attaccante classe 1994. Al Como da gennaio 2018 quando i lariani militavano in serie D dopo la rinascita della società. Da lì la scalata attraverso la C e la B condita dai suoi gol. La stagione scorsa la promozione in massima serie A e quest’anno lui giocoforza è finito un po’ in disparte. Fabregas però non lascia indietro nessuno e anche lui inizia ad accumulare minuti nei finali di partita. Ieri il sogno. Nell’assalto conclusivo contro la Roma ecco la palla giusta messa in mezzo da Cutrone con lui che è riuscito a piazzare la zampata vincente con conseguente esplosione di gioia ed esultanza in mezzo ai tifosi. Non contento due minuti più tardi ha fornito anche l’assist per il 2-0 di Nico Paz dopo una fuga solitaria con gli avversari tutti avanti. Una giornata da incorniciare per Gabrielloni, uno che non ha mai mollato e che ci ha sempre creduto. Nonostante le occasioni siano state poche non si è mai tirato indietro. Adesso con il gol in A ha chiuso un cerchio. Sperando possano arrivare altre occasioni come quella di ieri.

Glauco Dusso