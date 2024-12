Dele Alli si allenerà con il Como

Tempo di lettura meno di un minuto

Il centrocampista inglese inizierà il 26 dicembre per riprendere la migliore condizione fisica visto che è svincolato da più di un anno

Dele Alli, a partire dal prossimo 26 dicembre, inizierà ad allenarsi con il Como, come annunciato da Fabregas al termine della vittoria contro la Roma. Lo stesso allenatore spagnolo ha specificato come Alli, che era presente al Sinigaglia per vedere il match di ieri, parteciperà solo agli allenamenti e, almeno per il momento, non firmerà nessun contratto. Questi allenamenti serviranno all’inglese per riprendere la migliore condizione visto che non gioca dalla sua esperienza al Besiktas terminata nel 2023.

Vedremo se poi, dopo averlo visto in allenamento, il Como deciderà di proporgli un contratto.

Davide Farina