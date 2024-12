Amorim si prende Manchester al primo derby! Lo United ribalta il City in due minuti

Tempo di lettura 1 minuto

Clamoroso epilogo della stracittadina, la prima per il tecnico portoghese, i red devils ottengono i tre punti dopo un’incredibile rimonta nel finale

Delirio United. Amorim non poteva immaginare un primo derby migliore a Manchester. Una crisi che, invece, non accenna a finire quella del City. Dopo la caduta in Champions League contro la Juventus ecco la stracittadina. Un match che sembrava anche essersi indirizzato a favore degli uomini di Guardiola con il vantaggio di Gvardiol. Negli ultimi minuti il disastro. All’88’ il rigore di Bruno Fernandes. Due minuti dopo gestione imbarazzante dei citizens e beffa firmata Diallo che consegna ai red devils una vittoria incredibile. Un solo successo nelle ultime 11 partite in tutte le competizioni, 2 pareggi e 8 sconfitte. Una striscia negativa che Pep Guardiola non ha mai nemmeno avvicinato nella sua carriera. Tra l’altro seconda sconfitta stagionale inflitta da Amorim allo spagnolo dopo la batosta rifilata con lo Sporting in Champions League. Un’iniezione di fiducia per il mister portoghese, chiamato anche lui ad un compito non facile, che però ora potrà continuare con un pizzico in più di serenità.

Glauco Dusso